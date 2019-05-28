Диана Шурыгина поселилась в элитном доме по соседству с Ивлеевой

Звезда телешоу почти два года замужем за оператором Андреем Шляниным. С недавних пор пара живет в квартире с роскошным видом на город.

Около трех лет назад Диана Шурыгина прославилась на всю страну. Тогда еще несовершеннолетняя жительница Ульяновска стала героиней передач Андрея Малахова. Она публично обвинила Сергея Семенова в изнасиловании. По ее словам, молодой человек воспользовался ее состоянием: на вечеринке она позволила себе выпить, после чего тот принудил ее к интимной близости. Страна разделилась на два лагеря: одни поддерживали Диану, а другие считали, что она оговорила Семенова.

В итоге обидчик девушки был осужден на три года колонии строгого режима, но в начале прошлого года вышел досрочно за примерное поведение, что стало для Шурыгиной шоком. После этого они виделись лишь один раз в эфире ток-шоу. Семенов не стал извиняться перед Дианой, но отметил, что сделал свои выводы после случившегося. Он пытается наладить жизнь и уже живет с новой возлюбленной.

Тем временем 19-летняя Шурыгина повзрослела и теперь даже дает советы, как сделать брак счастливым. Почти два года она счастлива замужем за оператором Первого канала Андреем Шляниным. Многие настороженно относятся к девушке. Она порой выставляет напоказ откровенные снимки или вступает в споры с подписчиками. А недавно стало известно, что Диана и ее избранник переехали жить в новую квартиру, которая находится на 25-м этаже многоквартирного элитного комплекса на севере Москвы. Примечательно, что теперь ее соседями стали такие звезды, как Ефим Шифрин, Настя Ивлеева, Катерина Шпица, пишет «СтарХит».

По всей видимости, пара только обустраивает свое жилье. На снимках, которые девушка публикует в соцсети, видно, что мебели в квартире немного. Однако у Дианы теперь роскошный вид на город из окна.

Также неподалеку есть ТЦ, расположенный на Ходынском поле. Туда супруги отправляются за покупками. Девушка любит также есть в кафе, но недавно ей пришлось еще и самой научиться готовить. В своем блоге она рассказывает, как делает завтраки.