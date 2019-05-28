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Звезды поздравили дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради с 20-летием

Среди поздравивших молодую модель - Натали Портман и Наоми Кемпбэлл.

Звезды поздравили дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради с 20-летием
Лили-Роуз Депп Фото: Eastnews

Дочь голливудского актера Джонни Деппа и французской певицы Ванессы Паради в конце мая отметила 20-летие. Поздравить актрису и модель поспешили многие известные люди.

Лили-Роуз исполнилось двадцать 27 мая. В этот день незадолго до полуночи она подвела черту под тинейджерством, выложив свое первое взрослое селфи в Instagram.

Свои поздравления и самые теплые пожелания в комментариях к публикации оставили актриса Натали Портман, модель Наоми Кэмпбелл, Пэрис Хилтон, режиссер Кевин Смит, актрисы Тесса Томпсон и Лили Коллинз и многие другие.

Несмотря на возраст, Лили-Роуз хорошо известна в мире глянца. Она стала послом Chanel и музой Карла Лагерфельда, участвовала в модных показах и снялась для десятка глянцевых журналов, включая Gala и Vogue.

В 2014 году девушка дебютировала в кино, снявшись в хорроре Кевина Смита «Бивень». Всего на ее счету около десятка актерских работ. За роль в фильме «Танцовщица» Лили-Роуз номинировали на премии «Сезар» и «Люмьер».

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Звезды поздравили дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради с 20-летием
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