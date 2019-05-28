По стопам Пугачевой: Рудковская и Плющенко построили замок для гостей

Яна Рудковская уже почти десять лет состоит в браке с Евгением Плющенко. Продюсер зарабатывает немаленькие деньги, продвигая своих подопечных. Одним из них является Дима Билан. Также приличный доход ей приносит реклама в соцсетях. Неудивительно, что девушка обладает роскошным гардеробом, где вещи исключительно люксовых брендов. Олимпийский чемпион по фигурному катанию тоже вносит свою лепту. Каждый год он устраивает ледовое шоу, а также тренирует юных спортсменов в собственной школе фигурного катания.

Не так давно выяснилось, что даже шестилетний сын супругов Александр Плющенко, он же Гном Гномыч, имеет свой счет в банке. Он получает деньги за съемки в рекламных проектах, сотрудничество с известными брендами и участие в соревнованиях по фигурному катанию. Буквально несколько недель назад мальчик купил для своей мамы чемодан Louis Vuitton в качестве подарка. «К 18-летию у Саши будет уже внушительный счет, которым он сможет воспользоваться сам. Родители не имеют право тратить его деньги», — рассказывала ранее Яна.

Добавим, что Рудковская и Плющенко уже не первый год живут в элитном поселке «Горки-10». Недавно стало известно, что на территории своего земельного участка супруги возвели еще один дом.

«Да, мы построили новый дом с башенкой. Но там сейчас никто не живет — он предназначен для гостей», — рассказала Яна журналистам.

На снимках с квадрокоптера также видно, что у пары расширился и автопарк. На месте, где раньше была спортплощадка, теперь стоят гаражи, а сама площадка перенесена за пределы участка. К слову, по соседству с ними живет олигарх Алишер Усманов.

Поклонники сравнивают новый дом супругов с замком Аллы Пугачевой. Злопыхатели подозревают, что новое строение пара возвела из-за натянутых отношений в семье. Якобы этот замок предназначен самому Плющенко, а не друзьям. Впрочем, Яна заверила, что они облагораживают свой дом, чтобы у них было уютно, пишет EG.ru.