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Ирину Слуцкую поздравляют с третьей беременностью

Фигуристка скоро станет мамой, но не афиширует этого.

Ирину Слуцкую поздравляют с третьей беременностью
Ирина Слуцкая/globallookpress.com

Многократная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию в женском одиночном разряде Ирина Слуцкая ждет ребенка от мужа-бизнесмена Алексея Говырина. Совсем скоро счастливые супруги станут родителями.

Отметим, что у знаменитой фигуристки уже есть двое детей от предыдущего брака – это 11-летний Артем и 8-летняя Варвара. Ранее Слуцкая состояла в отношениях с учителем физкультуры Сергеем Михеевым. Пара была счастлива вместе на протяжении семнадцати лет.

По фото фигуристки в Instagram поклонники увидели, что ее фигура изменилась. Ирина стала выбирать вещи свободного кроя. Сама Слуцкая официально пока не подтвердила беременность.

Как недавно рассказывала Ирина в программе «Секрет на миллион» Лере Кудрявцевой, в какой-то момент они с предыдущим мужем стали часто ссориться. Коме того, он не хотел развиваться дальше. Она отмечала, что ей в свою очередь очень хотелось самореализоваться после завершения спортивной карьеры.

Интересно, что с бизнесменом Алексеем Говыриным Слуцкая был знакома очень давно. Но, будучи замужем, она воспринимала мужчину как друга. Между тем он начал ухаживать за фигуристкой. Окружил ее заботой, в которой она так нуждалась, и в итоге покорил ее. Их тайная свадьба состоялась в прошлом году летом. О ней, как говорит Слуцкая, не знали даже родители, сообщает портал «7 дней».

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Ирину Слуцкую поздравляют с третьей беременностью
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