Гибель принцессы Дианы превратили в 3D-аттракцион в парке развлечений

В городе Пиджен Фордж – популярном у туристов местечке в американском штате Теннеси – открылся необычный аттракцион. В парке National Enquirer Live посетители могут увидеть воссозданную в деталях автоаварию, в которой погибла принцесса Диана.

В свою последнюю поездку бывшая супруга принца Чарльза отправилась 31 августа 1997 года. Представленная в экспозиции трехмерная компьютерная модель проведет зрителей по маршруту от парижского отеля, где Леди Ди остановилась со своим новым избранником Доди аль-Файедом, до места их гибели в туннеле перед мостом Альма.

«Вы увидите, как выглядел тогда Париж, преследующих Диану папарацци и ту роковую вспышку камеры, из-за которой, как мы предполагаем, водитель потерял управление. Все так, как это в действительности произошло», – рассказал импресарио парка Робин Тернер.

Создатели аттракциона решили не пугать посетителей кровавыми подробностями катастрофы. Например, туристам не покажут умирающую Диану на заднем сиденье разбившегося автомобиля, а также тела ее бойфренда и водителя. Тем не менее, у многих возник закономерный вопрос: как отнесется к этому британская королевская семья и, в частности, сыновья Дианы?

На эти вопросы у руководства выставки ответов не оказалось, а в пресс-службе принцев изданию The Daily Beast ответили коротко: «Без комментариев».

Смерть Дианы Спенсер до сих пор обсуждают поклонники британской королевской семьи. Кто-то уверен, что гибель Леди Ди стала роковой случайностью, другие же полагают, что авария была подстроена английскими спецслужбами.