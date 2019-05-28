Агутин и Безруков поздравили пограничников с профессиональным праздником

Актеры и музыканты желают военным всего наилучшего.

Каждый год, 28 мая, в России отмечается профессиональный праздник личного состава пограничных войск. Знаменитости поздравили военных с датой.

Леонид Агутин в своем Instagram выложил фото в советской фуражке и пожелал достойно отметить этот день. Как известно, исполнитель служит в погранвойсках. Песня о паровозе, который «умчится прямо на границу» автобиографична.

«Всех Погранцов с Праздником!!! Мира вам, друзья, и удачи! Здоровья и долгих лет! Отметим достойно!», — написал артист.

К нему присоединился Сергей Безруков. Актер опубликовал снимок в кинематографическом образе советского пограничника и сопроводил фото очень эмоциональным поздравлением.

«Всех погранцов с ПРАЗДНИКОМ!!!!!! Троекратное УРРРАААААААААААА!!!!! Мирного неба над головой, Дорогие мои! Враг не пройдёт! Победа будет за нами!!!!!» — отметил он.