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«У Насти крепкий характер»: Потап признался, что месяцами не разговаривал с Каменских

В звездном дуэте ранее случались очень серьезные ссоры.

«У Насти крепкий характер»: Потап признался, что месяцами не разговаривал с Каменских
Потап и Настя Каменских/globallookpress.com

Рэпер Потап в эфире программы «Светская жизнь» на украинском YouTube-канале «1+1» заявил, что у него с Настей Каменских порой возникали очень серьезные ссоры. Звездные исполнители могли месяцами не разговаривать. «У Насти очень крепкий характер. Она не слушает никого», — заявил рэпер.

Потап и Каменских не разговаривали месяцами/globallookpress.com

Присутствующая в студии Настя Каменских заявила, что с ней действительно непросто ужиться. Она вспомнила, как однажды они серьезно поругались во время гастролей. Однако отменять концерты было нельзя. В результате они как ни в чем не бывало выходили на сцену, а потом садились в разные машины и каждый уезжал по своим делам. Жили они при этом в разных гостиницах.

Каменских добавила, что во время ссор они не скупились на эмоции и выясняли отношения на повышенных тонах.

Напомним, 23 мая Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу. Пышное торжество состоялось в одном из ресторанов под Киевом. После этого звезды на частном самолете улетели на отдых в Турцию. Яркие исполнители не сдерживали чувств прямо в лайнере. Они обнимались и целовались. При этом Каменских сказала, что любимый подарил ей самолет в качестве свадебного подарка. Возможно, это была шутка.

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«У Насти крепкий характер»: Потап признался, что месяцами не разговаривал с Каменских
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