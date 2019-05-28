Григорий Лепс вместе с хоккеистами отметил их бронзу на чемпионате мира

Певец Григорий Лепс в Instagram опубликовал несколько снимков, на которых сидит за столом в окружении игроков сборной России по хоккею. Они отмечают бронзовые медали, которые команда выиграла на чемпионате мира в Словакии. Интересно, что некоторые хоккеисты позволили себе расслабиться — у них в руках бокалы с пивом. Лепс поздравил хоккеистов с третьим местом.

Отметим, что национальная команда не смогла в полной мере оправдать ожиданий болельщиков. Состоящая практически полностью из звезд НХЛ дружина проиграла в полуфинале чемпионата мира по хоккею сборной Финляндии со счетом 0:1. Многие эксперты посчитали такой результат сенсационным.

Любопытно, что после поражения супруга лидера сборной Александра Овечкина опубликовала в соцсетях пост. Она заметила, что в других странах не принято смешивать своих любимцев с грязью даже в случае проигрыша. В России же почему-то игроки сразу становятся изгоями.

Чуть позже высказался и сам Александр Овечкин. По его словам, многие фанаты просто не разбираются в хоккее, поэтому так болезненно воспринимают любое поражение национальной команды.Мол, они только и ждут неудачи, чтобы раскритиковать игроков.