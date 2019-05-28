НОВОСТИ

Мамина радость: шестимесячная дочка Нюши учится ползать

Певица с удовольствием делится с поклонниками радостями материнства.

Мамина радость: шестимесячная дочка Нюши учится ползать
Певица Нюша с супругом и дочкой (Фото: Instagram.com/nyusha_nyusha)

28-летняя Нюша в Stories поделилась первыми успехами своей шестимесячной дочки. Последние кадры с малышкой исполнительница публиковала еще в феврале, показывая подписчикам крохотные пяточки ребенка. Впервые за три месяца новоиспеченная мамочка разместила свежую публикацию с дочкой. Девочка учится ползать на детском коврике и уверенно держит головку.

«Поползла наша принцесса», — отметила Нюша.

Ранее певица уверяла, что поклонники все чаще стали спрашивать ее о том, когда она приступит к записи новых композиций. Исполнительница поспешила напомнить верным почитателям, что не так давно стала мамой и теперь принадлежит не только себе. Кроме того, Нюша не готова на долгое время расставаться с дочкой.

Дочка Нюши учится ползать
Дочка Нюши учится ползать на детском коврике (Фото: Instagram.com/nyusha_nyusha)

Певица рассказывала о том, что ее супруг Игорь Сивов присутствовал на родах. Поначалу молодой человек скептически отнесся к этой затее, однако Нюша сумела убедить возлюбленного стать частью такого важного для их семьи момента.

Вам может быть интересно:

Лопырева в джинсовых мини-шортах вышла на прогулку с Булатовым Бледанс утешила 48-летнюю Кудрявцеву после слов телеведущей о старости "Грудному малышу лучше с мамой": Боярская и Матвеев разделили родительские обязанности

Тэги:

звездные детиНюша
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Мамина радость: шестимесячная дочка Нюши учится ползать
Интересно?
Поделись с друзьями: