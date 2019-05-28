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Друг принца Гарри эмоционально заступился за него перед журналистами

Принц же решил не отвечать на нападки репортеров.

Друг принца Гарри эмоционально заступился за него перед журналистами
Принц Гарри и Начо Фигерос Фото: Eastnews

Принц Гарри оставил Меган Маркл и новорожденного сына для того, чтобы посетить благотворительный матч по конному поло в Риме. Представители прессы не оставили это без внимания и поинтересовались, почему герцог не помогает супруге.

Один из журналистов не слишком тактично завил, что не многие отцы оставляют новорожденных малышей, переложив все заботы на плечи матери. Как сообщает Cosmopolitan, репортеры также напомнили, что принц Уильям в свое время брал декретный отпуск и во всем помогал Кейт Миддлтон.

Принц Гарри ничего не ответил представителю СМИ, однако за него заступился его друг, аргентинский игрок в поло Начо Фигерас.

«Вы знаете, у меня четверо детей и я иногда оставляю их, потому что этого требуют дела. Гарри находится в 24 часах езды от дома и эта поездка — не проблема. Он отличный отец и он здесь по действительно важной причине», — заявил спортсмен.

Позднее в своем Instagram Фигерос опубликовал несколько снимков с герцогом Сассекским и выложил очень теплый эмоциональный пост о своем друге.

«Весь мир думает, что знает об этом парне все, но именно мне посчастливилось узнать его достаточно близко и понять, что это очень добрый, щедрый, чуткий человек, который постоянно думает, как сделать этот мир чуточку лучше. Помогает ли он детям в Африке, открыто говорит о психических заболеваниях или глобальном потеплении, он всегда делает гораздо больше других. Это действительно вдохновляет и для меня большая честь быть твоим другом и я хочу бороться за правое дело рядом с тобой», — написал он.

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Друг принца Гарри эмоционально заступился за него перед журналистами
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