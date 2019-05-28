НОВОСТИ

«Грудному малышу лучше с мамой»: Боярская и Матвеев разделили родительские обязанности

Актриса больше времени проводит с младшим сыном, а супруг взял под опеку старшего.

«Грудному малышу лучше с мамой»: Боярская и Матвеев разделили родительские обязанности
Елизавета Боярская считает Максима Матвеева идеальным отцом для из сыновей (Фото: Globallookpress.com)

В одном из недавних своих интервью Елизавета Боярская призналась, что спокойно доверяет сыновей заботам мужа. Несмотря на то, что их младшему ребенку исполнилось только пять месяцев, Максим Матвеев прекрасно знает, как заботиться о малышах. Поэтому, если актрисе нужно срочно уехать по делам, она просит мужа приглядеть за детьми.

«Максим может сделать все… я буду совершенно спокойна! Могла бы даже выключить телефон и не думать о том, что что-то случится. Несмотря на то что я «сумасшедшая», в хорошем смысле, мамаша», — приводит Hello! слова Елизаветы Боярской.

При этом актриса подметила, что пока в большей степени проводит время именно с младшим Гришей, а муж взял под свое крыло 7-летнего Андрея. Вместе они играют в шахматы, завтракают, придумывают новые игры.

«Грудному малышу пока лучше быть с мамой», — уверена супруга Матвеева.

Елизавета Боярская
Елизавета Боярская считает мужа идеальным отцом (Фото: Instagram.com/lizavetabo)

По словам актрисы, ее избранник знает, как вести себя и с малышами. Он может покормить сыновей, позаботиться о них. В этом вопросе Елизавета ему полностью доверяет. Кроме того, Максим лучше всех устраивает детские праздники.

«Я не знаю такой обязанности, которая и Максиму была бы неведома», — отметила Боярская.

По словам актрисы, у них с мужем есть общая черта — так называемый синдром отличника. Они до сих пор штудируют книжки по воспитанию и привыкли придерживаться четкого распорядка.

Вам может быть интересно:

«Дело в генетике»: Боярская объяснила, как похудела после вторых родов Семейные традиции: Елизавета Боярская назвала важные домашние праздники Стильно и сексуально: Ани Лорак выбрала для фотосъёмки бежевое платье из латекса

Тэги:

Елизавета Боярскаязвездные детиМаксим Матвеев
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Грудному малышу лучше с мамой»: Боярская и Матвеев разделили родительские обязанности
Интересно?
Поделись с друзьями: