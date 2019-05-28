«Грудному малышу лучше с мамой»: Боярская и Матвеев разделили родительские обязанности

Актриса больше времени проводит с младшим сыном, а супруг взял под опеку старшего.

В одном из недавних своих интервью Елизавета Боярская призналась, что спокойно доверяет сыновей заботам мужа. Несмотря на то, что их младшему ребенку исполнилось только пять месяцев, Максим Матвеев прекрасно знает, как заботиться о малышах. Поэтому, если актрисе нужно срочно уехать по делам, она просит мужа приглядеть за детьми.

«Максим может сделать все… я буду совершенно спокойна! Могла бы даже выключить телефон и не думать о том, что что-то случится. Несмотря на то что я «сумасшедшая», в хорошем смысле, мамаша», — приводит Hello! слова Елизаветы Боярской.

При этом актриса подметила, что пока в большей степени проводит время именно с младшим Гришей, а муж взял под свое крыло 7-летнего Андрея. Вместе они играют в шахматы, завтракают, придумывают новые игры.

«Грудному малышу пока лучше быть с мамой», — уверена супруга Матвеева.

По словам актрисы, ее избранник знает, как вести себя и с малышами. Он может покормить сыновей, позаботиться о них. В этом вопросе Елизавета ему полностью доверяет. Кроме того, Максим лучше всех устраивает детские праздники.

«Я не знаю такой обязанности, которая и Максиму была бы неведома», — отметила Боярская.

По словам актрисы, у них с мужем есть общая черта — так называемый синдром отличника. Они до сих пор штудируют книжки по воспитанию и привыкли придерживаться четкого распорядка.