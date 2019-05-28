НОВОСТИ

«В семье не без урода»: Водонаева обсудила очередной скандал в семье Фриске

Телеведущая заметила, что у многих есть родственник, с которым не ладятся отношения.

«В семье не без урода»: Водонаева обсудила очередной скандал в семье Фриске
Алена Водонаева/globallookpress.com

Популярная модель Алена Водонаева высказала свое мнение по поводу скандала, который с новой силой разгорелся в семье покойной певицы Жанны Фриске. Напомним, что благотворительная организация «Русфонд» получила почти восемь миллионов рублей от продажи части недвижимости Фриске в счет погашения долга. В свое время была собрана огромная сумма на лечение исполнительницы, которая не была полностью израсходована. Однако деньги родные звезды в фонд, после смерти Жанны Фриске, отдавать не торопились. Состоялись суды. В результате сейчас семья исполнительницы должна крупную сумму денег.

Шепелев не дает родным видеться с сыном Жанны Фриске/globallookpress.com

По мнению Водонаевой, горе должно было сблизить близких, но произошло все наоборот. Одна сторона (родители и сестра) конфликтуют с другой (муж Жанны Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев).

«В семье не без урода» — говорит нам другая известная поговорка. Действительно, у многих есть родственник, с которым ни у кого не ладятся отношения. Но как быть в такой ситуации?» — задалась вопросом Алена Водонаева.

Ведущая отметила, что, конечно, можно пойти к Андрею Малахову и вынести сор из избы, но польза от этого будет только телевизионщикам, которые поднимут рейтинг своей программы. Самое лучшее решение — разобраться за закрытыми дверями. Правда, родные Жанны Фриске пока мириться друг с другом не собираются.

Сама Водонаева, судя по общим высказываниям, занимает сторону родителей Фриске. Ей очень больно, что происходит в семье звезды. Она уверена, что никакие деньги не стоят того, чтобы получить возможность обнять маленького человека, так похожего на любимую дочь, сообщает портал «7 дней».

Вам может быть интересно:

«Пора колоть ботокс»: 36-летняя Алена Водонаева объявила войну морщинам Водонаева ответила в интервью на обвинения Айзы и Бородиной Анна Хилькевич стала героиней нового шоу Дмитрия Шепелева

Тэги:

Алена ВодонаеваДмитрий ШепелевЖанна Фриске
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«В семье не без урода»: Водонаева обсудила очередной скандал в семье Фриске
Интересно?
Поделись с друзьями: