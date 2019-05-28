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Ирина Шейк показала весенне-летнюю коллекцию Versace в кислотно-желтом цвете

Макияж стал ярким дополнением модного образа.

Ирина Шейк показала весенне-летнюю коллекцию Versace в кислотно-желтом цвете
Ирина Шейк / Global Look Press

33-летняя супермодель Ирина Шейк блещет в нарядах от модного дома Versace не только на ковровых дорожках или светских раутах. Не менее заметными и эффектными получаются и рекламные съемки, на которых звезда подиумов демонстрирует вещи престижного бренда.

Одной из последних Ирина поделилась на своей странице в социальной сети Instagram. На снимках супермодель показывает своим подписчикам актуальные вещи весенне-летней коллекции — желто-зеленый кожаный плащ, туфли и сумку Versace Icon. Дополняют модный образ зеленые стрелки на глазах, золотистые украшения и фурнитура. Как отмечает Spletnik, впервые этот весенний наряд был представлен Versace на подиуме в Милане осенью.

Ирина Шейк показала коллекцию Versace в кислотно-желтом цвете
фото: страница Ирины Шейк в Instagram

Напомним, недавно Шейк поучаствовала в другой фотосессии в рамках рекламной кампании Versace. Модель снимал американский фотограф Стивен Мейзел. Она продемонстрировала, как нужно носить и сочетать аксессуары этой весной.

Ирина Шейк показала коллекцию Versace в кислотно-желтом цвете
фото: страница Ирины Шейк в Instagram

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Ирина Шейк показала весенне-летнюю коллекцию Versace в кислотно-желтом цвете
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