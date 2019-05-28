«Жена сказала, что уйдет от меня»: Дмитрий Исхаков объяснил, почему не сбривает бороду

Модный фотограф Дмитрий Исхаков в Instagram пообщался со своими поклонниками. Он заметил, что в последнее время ему часто задают вопросы по поводу его внешности. Многие считают, что если он сбреет бороду, то станет выглядеть намного моложе. Сам фотограф пока на глобальные перемены во внешности не готов.

«Друзья, я получаю от вас очень много писем, в которых вы не устаёте спрашивать меня: «Дима, когда вы уже сбреете бороду? Без неё вы будете выглядеть гораздо моложе». Отвечаю. Я бы может и сбрил бы её уже давно, но жена сказала, что тогда уйдёт от меня. Я немного пораскинул мозгами и принял решение пока бороду не сбривать», — заявил он.

Дмитрий Исхаков с 2014 года женат на победительнице проекта «Фабрика звезд-2» Полине Гагариной. У пары есть совместный ребенок – дочка Мия. Девочке сейчас полтора года. Добавим, что у Полины Гагариной есть еще и старший сын Андрей. Ему сейчас 11 лет. Не так давно Исхаков выкладывал снимок с подростком и отмечал, что у того, несмотря на юный возраст, уже очень много поклонниц.

Интересно, что недавно Полина Гагарина в одном из интервью обмолвилась, что сегодня публика уже не помнит, кто победил в проекте «Фабрика звезд-5». Тогда, напомним, лучшей стала Виктория Дайнеко. Яркую исполнительницу задели слова коллеги по творческому цеху. В соцсетях она написала: «В смысле?» и привела отрывок беседы Гагариной, в котором она обронила странную фразу.