«У тебя кристальная репутация!»: Малышева отреагировала на снимок Валерии в постели с незнакомцем

По словам телеведущей, ей страшно предположить, с кем выложила фотографию певица.

Певица Валерия в Instagram разместила достаточно компрометирующий снимок. На фотографии она лежит в постели с загадочным незнакомцем, который прикрывает лицо картами. «Мой прекрасный вечер с… А вот с кем, догадайтесь сами. Ответ в сторис через два дня», — заявила певица.

Пользователи стали гадать, с кем могла сделать такой странный снимок яркая исполнительница. Одной из тех, кто высказал свое предположение стала популярная телеведущая Елена Малышева. «Я надеюсь, что это запись шоу «Эмпатия Манучи» со Славой Манучаровым. Все остальное даже страшно предположить. Лерочка!!! У тебя кристальная репутация!» — заявила она.

Отметим, что Валерия уже много лет счастлива с продюсером Иосифом Пригожиным. Правда, совместных детей у них нет. Между тем не так давно Пригожин объяснял суть своего конфликта с поп-королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым. Он отмечал, что в свое время Киркоров очень сильно ревновал его к Валерии.

Как утверждает Пригожин, много лет назад исполнитель пробовал покорить сердце Валерии. Однако она выбрала Пригожина. Продюсер отметил, что ему неприятны высказывания Киркорова, в которых он утверждает, что ради собственной выгоды продюсер пойдет на любые жертвы и даже готов предать семью.