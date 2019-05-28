Стала известна дата возможного нового выхода в свет Меган Маркл

Прошло почти три недели с тех пор, как широкая публика увидела Меган Маркл и ее ребенка Арчи Харрисона. Меган держится в стороне от происходящих в стране событий и пока ее могут увидеть только друзья. Такие, например, как Джессика Малруни и Серена Уильямс, которые незаметно посещают молодую маму и новорожденного во Фрогмор коттедже.

Сейчас герцогиня Сассексская отдыхает, восстанавливает силы и проводит время с сыном, как в свое время сидела дома Кейт Миддлтон со своим младшим сыном Луи. Потому поклонникам бывшей актрисы остается только гадать, когда же их любимица снова появится на публике. О возможном выходе в свет Меган Маркл порассуждал королевский эксперт Ричард Фицвильямс, просто заглянув в ежегодный королевский календарь.

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По словам эксперта, появление герцогини Сассекской вполне возможно 8 июня, когда в Великобритании состоится церемония «Войск цвета», которую проводят армии Британии и Содружества. По крайней мере, в прошлом году Кейт Миддлтон побывала на этой церемонии, хотя Луи на тот момент было всего полтора месяца.

На важную для страны церемонию приглашаются члены королевской семьи, специальные гости, а британцы приобретают на мероприятие билеты. Кстати, мероприятие транслируют по ТВ не только в Великобритании, но и в Германии и Бельгии.

Если же Маркл все-таки не захочет выходить в свет в этот день, следующего ее появления на публике можно будет ожидать только на крещении сына. Члены королевской семьи крестят своих детей примерно через два-три месяца после их рождения, пишет Еxpress.co.

И хотя с появлением на людях у Маркл все как-то сложно, зато молодые родители уже решили, что отправятся с малышом в большое путешествие. Местом отдыха станет Южная Африка.