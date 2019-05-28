Анастасия Квитко устроила фотосессию на яхте на фоне американского флага

Известная модель Анастасия Квитко в Instagram выложила серию новых фотографий. В один из солнечных дней звезда отправилась в путешествие на яхте. На ней можно увидеть красивый купальник. При этом Квитко устроила фотосессию на фоне американского флага. Звезда пожелала всем своим подписчикам хорошего дня и прекрасного настроения.

Напомним, что Анастасия Квитко родилась в Калининграде. В юности она занималась легкой атлетикой. Впрочем, вскоре она поняла, что сможет добиться куда большего признания в качестве модели. В соцсетях на нее обратил внимание известный фотограф Анвар Норов, который и предложил ей сотрудничество.

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В 2013 году Анастасия Квитко перебралась в Москву. Еще спустя два года она переехала жить в США. В России она сейчас практически не появляется. У девушки очень нестандартные формы, поэтому у нее и такая огромная армия поклонников. В соцсетях на нее подписаны свыше девяти миллионов человек. При этом Квитко всегда подчеркивала, что не прибегала к помощи пластических хирургов. Якобы такие формы подарила ей природа. Некоторые считают, что девушка лукавит.

Анастасия Квитко делает снимки в Instagram в жанре «белфи». Из-за схожести фигуры с моделью Ким Кардашян получила прозвище «русская Кардашян».