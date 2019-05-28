НОВОСТИ

Анастасия Квитко устроила фотосессию на яхте на фоне американского флага

Популярная модель очень много времени проводит в США.

Анастасия Квитко устроила фотосессию на яхте на фоне американского флага
Анастасия Квитко/instagram.com/anastasiya_kvitko/

Известная модель Анастасия Квитко в Instagram выложила серию новых фотографий. В один из солнечных дней звезда отправилась в путешествие на яхте. На ней можно увидеть красивый купальник. При этом Квитко устроила фотосессию на фоне американского флага. Звезда пожелала всем своим подписчикам хорошего дня и прекрасного настроения.

Напомним, что Анастасия Квитко родилась в Калининграде. В юности она занималась легкой атлетикой. Впрочем, вскоре она поняла, что сможет добиться куда большего признания в качестве модели. В соцсетях на нее обратил внимание известный фотограф Анвар Норов, который и предложил ей сотрудничество.

В 2013 году Анастасия Квитко перебралась в Москву. Еще спустя два года она переехала жить в США. В России она сейчас практически не появляется. У девушки очень нестандартные формы, поэтому у нее и такая огромная армия поклонников. В соцсетях на нее подписаны свыше девяти миллионов человек. При этом Квитко всегда подчеркивала, что не прибегала к помощи пластических хирургов. Якобы такие формы подарила ей природа. Некоторые считают, что девушка лукавит.

Анастасия Квитко делает снимки в Instagram в жанре «белфи». Из-за схожести фигуры с моделью Ким Кардашян получила прозвище «русская Кардашян».

Вам может быть интересно:

17-летняя дочь Ренаты Литвиновой снялась для портретного фото «Она очень хочет остаться русской»: Покровский рассказал о дочери, которая три года живет в США Лобода предстала в образе наездницы на белой лошади в новой фотосессии

Тэги:

Анастасия Квиткомодная фотосессияСША
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Анастасия Квитко устроила фотосессию на яхте на фоне американского флага
Интересно?
Поделись с друзьями: