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«Меня покусала за лицо овчарка»: дочь Ирины Салтыковой рассказала о пластической операции

У Алисы были порваны на две части верхняя и нижняя губа.

«Меня покусала за лицо овчарка»: дочь Ирины Салтыковой рассказала о пластической операции
Алиса Салтыкова/globallookpress.com

Дочь певицы Ирины Салтыковой Алиса в Instagram опубликовала несколько фотографий. Оказывается, с ней произошла шокирующая история, о которой ранее почти никто не знал. Девушка полгода назад сильно пострадала. «Меня покусала за лицо овчарка. Фото не выкладываю, так как это зрелище не для слабонервных», — заявила начинающая певица.

По словам Алисы Салтыковой, у нее были порваны на две части верхняя и нижняя губа. Также овчарка перегрызла ей руку. Девушка изо всех сил отбивалась от пса, но силы в этом противостоянии были не равны. При этом девушка отметила, что сама Ирина Салтыкова видела весь этот ужас, но ничего сделать не смогла. Пес был просто неуправляем, и кидался на девушку. В жуткой панике исполнительница посадила свою дочь в машину и повезла в клинику в Лапино. Там как раз дежурил пластический хирург, что стало большой удачей.

Как отметила Алиса, шили ее больше часа. После того, как девушка проснулась после наркоза, то не поверила своим глазам. Губы были сшиты ровно и ювелирно. Ранее девушка считала, что на всю жизнь останется с изуродованным лицом. Естественно, что она очень сильно переживала по этому поводу. Однако она посмотрела в зеркало и расплакалась. Настолько хирурги ювелирно сделали свою работу, за что она будет ему благодарна до конца жизни.

Реабилитация прошла успешно, но произошла деформация верхней губы, что стало неприятной неожиданностью. Рубцовой ткани от рваной раны были слишком много. Спустя полгода врачи сделали повторную операцию. Сейчас девушка не верит своему счастью. Как будто кошмара с овчаркой и не было. Алиса Салтыкова выразила признательность хирургам, которые смогли полностью поправить ее здоровье. Также Алиса дала совет девушкам — не ложиться под скальпель без нужды.

Добавим, что 31-летняя Алиса Салтыкова родилась у певицы от брака с музыкантом Виктором Салтыковым. Девушка живет в Англии уже на протяжении долгих лет. Впрочем, она достаточно частый гость в России, куда приезжает к родительнице. Алиса поет рокерские песни. Певица признавалась, что дочка главный стимул в ее жизни. Ради нее она готова пойти на любые жертвы.

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«Меня покусала за лицо овчарка»: дочь Ирины Салтыковой рассказала о пластической операции
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