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Певица МакSим впервые появилась на публике после серьезной аварии и реабилитации

Звезда дала концерт в Ташкенте.

Певица МакSим впервые появилась на публике после серьезной аварии и реабилитации
МакSим. фото: globallookpress

На прошлой неделе певица МакSим вернулась домой, окончив реабилитацию после автомобильной катастрофы, и сразу принялась за работу. Творческие планы, о которых недавно рассказывал представитель звезды, стали воплощаться в жизнь, и вот уже в социальных сетях появились кадры первого после аварии выступления артистки на сцене.

Как обещалось, концерт певица дала в Ташкенте. В столице Узбекистана артистка выдержала сольное выступление с «живым звуком», хотя физическое состояние МакSим еще далеко от идеального. Но зрители все равно были в восторге от шоу, во время которого певица исполнила все свои главные хиты, а после концерта пообещала обязательно вернуться снова.

Теперь звезда готовится к выступлению на благотворительном концерте, приуроченном ко Дню защиты детей, 30 мая певица даст интервью «Русскому радио», а уже 1 июня МакSим улетит на фестиваль в Дюссельдорф.

Напомним, певица попала в аварию в конце апреля. Из-за лопнувшего колеса автомобиль, в котором ехала звезда, вынесло на обочину. Артистка получила многочисленные травмы.

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Певица МакSим впервые появилась на публике после серьезной аварии и реабилитации
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