Лера Кудрявцева высмеяла свою «причастность» к политическому скандалу в Австрии

Фанаты попросили телеведущую раскрыть секрет на миллион и рассказать, как ей это удалось.

Разразившийся политический скандал в Австрии с участием некой русскоговорящей девушки, в которой местные журналисты почему-то «опознали» российскую телеведущую Леру Кудрявцеву, набрал серьезные обороты – в отставку уходит кабинет министров страны.

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Не менее серьезно поначалу отреагировала на новости из тихой и спокойной Австрии и сама знаменитость, пригрозив изданию, втянувшему ее в скандальную историю, международными судебными разбирательствами. Возможно, от своих планов звезда не откажется, но, похоже, Лера немного успокоилась после необоснованных обвинений и начала подходить к ситуации с юмором.

В своей очередной публикации в социальной сети Instagram ведущая высмеяла издание, назвавшее ее шпионкой.

«Беру дорого. Обращайтесь», — прокомментировала новости Кудрявцева.

Подписчики Леры начали шутить по этому поводу, прося ведущую раскрыть секрет на миллион и рассказать, как ей это удалось.

«Лера, вы шпионка, а Бузова — секретное оружие, поражение межконтинентального размера. Бойтесь наших блондинок», — отмечает фанатка.

Напомним, не так давно телезвезда отдыхала с дочерью и мужем в Майями, где отпраздновала свой 48-й день рождения.