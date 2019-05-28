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Алена Водонаева написала заявление в полицию из-за угроз убийством

Телеведущая серьезно опасается за свою жизнь.

Алена Водонаева написала заявление в полицию из-за угроз убийством
Алена Водонаева (Фото: Globallookpress.com)

Звезда шоу «Дом-2» Алена Водонаева начала всерьез опасаться за свою жизнь. Все из-за постоянных угроз поклонника, которыми он заваливает телеведущую в социальных сетях. Поэтому 27 мая скандальная знаменитость решила обратиться за помощью в правоохранительные органы с заявлением.

В нем Алена, как пишет SUPER, просит установить личность отправителя страшных угроз. К документу заявительница приложила скриншоты переписки. Кстати, особенно активным мужчина стал после того, как Водонаева рассталась с мужем. Настроение «поклонника» звезды весьма переменчиво. Признания в любви и злость на молчание своего кумира сменяют друг друга. Последней каплей, переполнившей чашу терпения Алены стали угрозы «разобраться» со звездой, «найти и проломить ей голову».

Сообщения «поклонника» звезды
Сообщения «поклонника» звезды. Фото: Социальные сети

Комментируя происходящее журналисту издания, Водонаева отмечает, что невозможно угадать, что у таких людей на уме, а ведь у нее маленький сын и живут они одни. Звезда выразила надежду, что полиция оперативно найдет и накажет возмутителя спокойствия.

Кстати, недавно Алена Водонаева вышла еще на одну тропу войны. Только на этот раз с появившимися у нее морщинами. Побороть изъяны кожи 36-летняя светская львица намерена с помощью ботокса.

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Алена Водонаева написала заявление в полицию из-за угроз убийством
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