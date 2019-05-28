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Тимати совместно с «Армией России» выпустил коллекцию одежды «Черная звезда» в стиле милитари

Кроме того, рэп-исполнитель презентовал министру обороны Сергею Шойгу куртку от бренда Black Star.

Тимати совместно с «Армией России» выпустил коллекцию одежды «Черная звезда» в стиле милитари
globallookpress.com

Накануне в Национальном центре управления обороной РФ прошла презентация новой коллекции одежды, которую совместно разрабатывали бренд Black Star Wear, принадлежащий известному рэперу Тимати, и сеть магазинов «Армия России». Как признался артист перед началом показа, коллекция разрабатывалась полгода, и для его команды работа над дизайном стала важной вехой. Кроме того, Тимати поблагодарил министерство обороны за быстрый отклик на его предложение создать новую линию одежды, пишет ТАСС.

Соавторы же отмечают, что на создание одежды их вдохновили общие ценности с партнерами – лидерство, патриотизм и полная уверенность в каждом следующем шаге.
К слову, перед началом презентации артист подарил куртку из новой коллекции министру обороны Сергею Шойгу, выполненную в единственном экземпляре. Основу новой коллекции составляют бомберы, куртки, рубашки, чиносы, шорты, кепки, а также панамы, майки и платья в стиле милитари. Есть в «Черной звезде» и детская линейка. В продаже одежа появится уже в этом месяце.

Кстати, недавно репер поделился другими грандиозными планами в своем творчестве и бизнесе. Артист намерен снять полнометражный фильм и уверен, что сможет собрать команду профессионалов. Вот только о чем может быть картина, он пока не знает.

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Тимати совместно с «Армией России» выпустил коллекцию одежды «Черная звезда» в стиле милитари
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