Хоккеиста сборной России сняли сидящим за столом с рассыпанным белым порошком

Twitter-аккаунт «Кра Сотка» разместил видео, на кадрах которого хоккеист сборной России и член команды «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов сидит за столом, на котором рассыпан белый порошок. Ролик был снят в отеле. В глубине номера можно заметить лежащую на кровати девушку. Опубликовавший скандальное видео отметил, мол, теперь ясно, почему россияне проиграли полуфинальное сражение финнам на закончившемся недавно чемпионате мира по хоккею, сообщает «Лента.ру».

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Сам главный герой записи подлинность ролика не отрицает, однако замечает, что запись была сделана летом прошлого года, после того, как «Вашингтон» завоевал Кубок Стэнли. Так что к прошедшему международному старту это не имеет абсолютно никакого отношения. По словам Евгения, он пришел в номер к знакомым, но, увидев, что творится там, позвонил приятелю и быстро ушел, пишет «Спорт-Экспресс».

Хоккеист признается, что он не всегда имеет отношение к тому, что происходит рядом с ним. Сам спортсмен не употреблял и не употребляет наркотики, а если кто-то сомневается, Евгений выразил готовность в любой момент пройти медэкспертизу. Кроме того, Кузнецов выразил сожаление, что кто-то решил хайпануть на именно сейчас, когда российская ледовая дружина не смогла завоевать «золото» чемпионата мира.

«Скрывать мне нечего, пусть это останется на совести того, кто разместил это видео», — заключает спортсмен.