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Хоккеиста сборной России сняли сидящим за столом с рассыпанным белым порошком

Сам Евгений Кузнецов подлинность записи не отрицает.

Хоккеиста сборной России сняли сидящим за столом с рассыпанным белым порошком
фото: страница Евгения Кузнецова в Instagram

Twitter-аккаунт «Кра Сотка» разместил видео, на кадрах которого хоккеист сборной России и член команды «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов сидит за столом, на котором рассыпан белый порошок. Ролик был снят в отеле. В глубине номера можно заметить лежащую на кровати девушку. Опубликовавший скандальное видео отметил, мол, теперь ясно, почему россияне проиграли полуфинальное сражение финнам на закончившемся недавно чемпионате мира по хоккею, сообщает «Лента.ру».

Сам главный герой записи подлинность ролика не отрицает, однако замечает, что запись была сделана летом прошлого года, после того, как «Вашингтон» завоевал Кубок Стэнли. Так что к прошедшему международному старту это не имеет абсолютно никакого отношения. По словам Евгения, он пришел в номер к знакомым, но, увидев, что творится там, позвонил приятелю и быстро ушел, пишет «Спорт-Экспресс».

Хоккеист признается, что он не всегда имеет отношение к тому, что происходит рядом с ним. Сам спортсмен не употреблял и не употребляет наркотики, а если кто-то сомневается, Евгений выразил готовность в любой момент пройти медэкспертизу. Кроме того, Кузнецов выразил сожаление, что кто-то решил хайпануть на именно сейчас, когда российская ледовая дружина не смогла завоевать «золото» чемпионата мира.

«Скрывать мне нечего, пусть это останется на совести того, кто разместил это видео», — заключает спортсмен.

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Тэги:

Евгений Кузнецовскандальное видеохоккеистчемпионат мира по хоккею
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Хоккеиста сборной России сняли сидящим за столом с рассыпанным белым порошком
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