Ксения Собчак: «Первый раз в жизни я понимаю, что этот мужчина не врет»

Неоднозначные посты в социальной сети Instagram – настоящая «фишка» Ксении Собчак. Публикует она их не редко и довольно метко. Еще совсем недавно телеведущая провокационно высказалась о мести и прощении, чем спровоцировала небольшой скандал, а накануне подогрела общественный интерес к своей персоне другим высказыванием.

больше по теме Собчак завуалированно ответила на едкий комментарий Виторгана На безобидный пост о доброте и мести бывший муж светской львицы отреагировал слишком эмоционально.

В ленте микроблога она поделилась снимком сына Платона на детском празднике, смотрящего на девушку-аниматора в костюме принцессы. Подписчиков первым делом привлек комментарий Ксении, оставленный под фотографией.

«Говорит: «Мама, я видел принцессу, но ты лучше» — и первый раз в жизни я понимаю, что этот мужчина не врет» — написала Собчак.

больше по теме Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести Супруги уже несколько месяцев не живут вместе, но актер в социальных сетях регулярно оставляет колкие записи в адрес новоиспеченного генерального продюсера телеканала «Супер».

Поклонники сразу решили, что эта фраза – очередной камешек в огород Максима Виторгана, с которым она рассталась (но пока не развелась) ради новых отношений с режиссером Константином Богомоловым.

Кстати, пока еще супруги, как и обещали, всячески стараются организовать жизнь общего сына таким образом, чтобы разрыв звездных родителей никак не сказался на мальчике, и у Платона была возможность общаться и с мамой, и с папой. Так, например, недавно Платон отдохнул со своим отцом в Испании, а Собчак в это время была в Италии со своим новым возлюбленным.