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Ксения Собчак: «Первый раз в жизни я понимаю, что этот мужчина не врет»

Ведущая провокационно прокомментировала очередной пост в Instagram.

Ксения Собчак: «Первый раз в жизни я понимаю, что этот мужчина не врет»
фото: страница Ксении Собчак в Instagram

Неоднозначные посты в социальной сети Instagram – настоящая «фишка» Ксении Собчак. Публикует она их не редко и довольно метко. Еще совсем недавно телеведущая провокационно высказалась о мести и прощении, чем спровоцировала небольшой скандал, а накануне подогрела общественный интерес к своей персоне другим высказыванием.

В ленте микроблога она поделилась снимком сына Платона на детском празднике, смотрящего на девушку-аниматора в костюме принцессы. Подписчиков первым делом привлек комментарий Ксении, оставленный под фотографией.

«Говорит: «Мама, я видел принцессу, но ты лучше» — и первый раз в жизни я понимаю, что этот мужчина не врет» — написала Собчак.

Поклонники сразу решили, что эта фраза – очередной камешек в огород Максима Виторгана, с которым она рассталась (но пока не развелась) ради новых отношений с режиссером Константином Богомоловым.

Кстати, пока еще супруги, как и обещали, всячески стараются организовать жизнь общего сына таким образом, чтобы разрыв звездных родителей никак не сказался на мальчике, и у Платона была возможность общаться и с мамой, и с папой. Так, например, недавно Платон отдохнул со своим отцом в Испании, а Собчак в это время была в Италии со своим новым возлюбленным.

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Ксения Собчак последние новостимужчинысын Платон
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Ксения Собчак: «Первый раз в жизни я понимаю, что этот мужчина не врет»
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