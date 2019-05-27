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Шпагат на велосипеде: Анастасия Волочкова учится цирковым трюкам

Известный цирковой артист Николай Челноков во время репетиций постановки «Балерина и клоун» раскрыл звезде балета несколько секретов своей профессии.

Шпагат на велосипеде: Анастасия Волочкова учится цирковым трюкам
Анастасия Волочкова. фото: globallookpress

Анастасия Волочкова целыми днями занята в репетициях спектакля «Балерина и клоун». Артистка ставит спектакль с режиссёром и цирковым артистом Николаем Челноковым. Для выступления звезды будут использовать множество декораций и реквизита. Волочкова пообещала, что зрители смогут насладиться постановкой в начале июня.

Анастасия Волочкова. Скриншот: instagram.com/volochkova_art/
Анастасия Волочкова. Скриншот: instagram.com/volochkova_art/

Балерина решила научиться нескольким трюкам у Челнокова. Волочкова примерила клоунские туфли с длинным носом и попробовала проехаться в них на цирковом велосипеде. Звезда даже смогла сделать фирменный вертикальный шпагат, стоя на подножке. Правда призналась, что без увечий не обошлось.

Также Николай Челноков научил Волочкову жонглировать. Цирковой артист помог балерине овладеть трюком с помощью трех цветных платков. У звезды не сразу получилось жонглировать, но через некоторое время она заслужила аплодисменты от коллеги.

Пока что Анастасия Волочкова не раскрывает детали сюжета будущей постановки. Однако известно, что в спектакле будет участвовать юная гимнастка Маша, которая сыграет балерину в детстве.

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Шпагат на велосипеде: Анастасия Волочкова учится цирковым трюкам
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