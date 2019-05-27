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«Надо поставить жирную точку»: Иосиф Пригожин ответил на обвинения сына во лжи

Продюсер уверен, что дети от первого брака говорят то, что их просит его бывшая супруга.

«Надо поставить жирную точку»: Иосиф Пригожин ответил на обвинения сына во лжи
Иосиф Пригожин. фото: globallookpress

Недавно Иосиф Пригожин поделился с прессой, что его отношения с экс-женой и детьми от первого брака весьма напряженные. Продюсер возмутился, когда узнал, что Елена с новым супругом продали квартиру, которую он оставил детям. Дмитрий и Даная долгое время не хотели общаться с Пригожиным, однако после трёх лет молчания 30-летний сын решил связаться с отцом.

Иосиф Пригожин был бы рад пообщаться, но Дмитрий поставил условие: он будет обсуждать бизнес только в присутствии отчима. Продюсер пришёл в ярость от того, что любовник экс-супруги для Дмитрия оказался важнее, чем родной отец.

Дмитрий подлил масло в огонь скандала, опубликовав в Instagram обращение к отцу. Наследник считает, что Иосиф Пригожин «заигрался во лжи и шоу-бизнесе». Он обвинил продюсера в равнодушии.

Пригожин уверен, что Дмитрий не смог сам бы такое написать. На протяжении 15 лет, которые продюсер живет с Валерией, старший сын приезжал в гости, путешествовал с ними, получал финансовую помощь и место для работы. По словам Пригожина, Дмитрий не мог молчать все 15 лет и, вдруг, изменить своё мнение.

«Надо поставить жирную точку в этой истории! Это сложно и трудно, больно и трагично, но Дима и Даная стали инструментом в руках моей бывшей жены», — рассказал Иосиф Пригожин порталу «СтарХит».

Продюсер заявил, что готов лично поговорить с Дмитрием в любой момент, но без посредников. На протяжении десятилетий после развода Пригожин продолжал обеспечивать детей и не собирается отказывать в помощи. При этом он хочет, чтобы деньги попадали в руки его детей, а не бывшей супруге и её любовнику.

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«Надо поставить жирную точку»: Иосиф Пригожин ответил на обвинения сына во лжи
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