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Казусы жизни: Ирина Пегова вспомнила, как два года назад ее не выпустили из России

Актриса тогда не смогла улететь в Амстердам.

Казусы жизни: Ирина Пегова вспомнила, как два года назад ее не выпустили из России
Ирина Пегова / Global Look Press

Ирина Пегова поделилась «чемоданным настроением» со своими подписчиками в соцсети Instagram. Актриса вместе с дочерью Таней отправилась в Париж. Однако перед вылетом, Пегова рассказала о своих определенных и совсем не беспочвенных волнениях.

Так, два года назад Ирину не выпустили из России. Тогда она собиралась лететь в Амстердам. В итоге и авиабилеты, и оплаченные отели пропали.

«Чемоданное настроение, теперь перед вылетом за пределы нашей родины у меня один вопрос — выпустят или нет??? Два года назад не выпустили в Амстердам, причём это произошло по ошибке, объяснили — человеческий фактор, бывает! После этого я всегда на стреме .. Пропадут мои билеты, оплаченные отели…», — написала актриса.

Впрочем, в этот раз все сложилось хорошо, и Ирина Пегова вместе с дочкой успешно вылетели в Париж на каникулы. В комментариях поклонники пожелали Ирине и Тане хорошего отдыха.

Напомним, ранее 40-летняя актриса сообщила подписчикам о том, как она следит за своим весом. Так, она отметила, что не пьет никаких таблеток, специальных чаев или добавок, как любят придумывать про нее в Интернете.

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Тэги:

АмстердамИрина ПеговаПарижсамолет
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Казусы жизни: Ирина Пегова вспомнила, как два года назад ее не выпустили из России
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