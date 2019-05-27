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«Куда уходит детство»: пятилетняя дочь Аллы Пугачевой поделилась жизненным наблюдением

Лиза Галкина знает, как взрослым почувствовать себя детьми.

«Куда уходит детство»: пятилетняя дочь Аллы Пугачевой поделилась жизненным наблюдением
Максим Галкин и Алла Пугачева. фото: globallookpress

Максим Галкин часто публикует в Instagram забавные видео с детьми – пятилетними близняшками Гарри и Лизой. Алла Пугачева появляется в роликах редко, обычно слышен только её голос. На этот раз Примадонна решила прогуляться с дочкой на детской площадке, которая расположена в поместье возле их замка в деревне Грязь.

Алла Борисовна помогала Лизе качаться на качелях. Артистка вспомнила песню «Куда уходит детство» и решила спеть её для дочки. Затем Примадонна спросила у Лизы, знает ли она, как можно вернуться в детство. Сначала девочка раздумывала, а потом поделилась секретом.

«Знаю одно средство. Радость. Если быть радостной, то ты почувствуешь, как будто ты маленькая», – рассказала пятилетняя Лиза.

Пугачева осталась в восторге от слов дочери и пообещала их записать. Детская мудрость Лизы растопила сердца подписчиков Instagram-страницы Максима Галкина, где и было опубликовано это видео. Многие поклонники вспомнили поговорку: «Устами младенца глаголет истина».

Недавно у Пугачевой был приятный повод вспомнить и о старшей дочери. Кристине Орбакайте 25 мая исполнилось 48 лет. В честь праздника Примадонна опубликовала архивное фото с юной певицей. Галкин написал трогательное поздравление падчерице и пожелал ей быть удачливой и улыбчивой.

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«Куда уходит детство»: пятилетняя дочь Аллы Пугачевой поделилась жизненным наблюдением
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