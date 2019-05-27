«Я даже не знаю, где они»: отец Децла не общается с невесткой и внуком

Звезда 2000-х Децл, он же Кирилл Толмацкий, покинул нас в начале февраля 2019 года. Музыканту стало плохо в своей гримерке после концерта в Ижевске. Приехавшие по вызову медики сделали все возможное, но так и не смогли спасти хип-хоп исполнителя.

У Децла остались жена и 13-летний сын Тони. Уже после смерти музыканта выяснилось, что его супруга Юлия давно враждует с его отцом Александром Толмацким и не дает деду видеться с родным внуком.

В одном из своих интервью отец Децла даже признавался, что после общения с невесткой у него появились сомнения в адекватности ее поведения и состояния.

Портал Teleprogramma.pro пообщался с Александром Толмацким, чтобы узнать, изменилось ли что-то в их семье за последние месяцы. Продюсер ответил отрицательно, более того, он даже не знает, где сейчас находятся Юлия и Тони.

«С бывшей женой Кирилла и внуком у нас нет никаких отношений. Я даже не знаю, где они», — сказал Александр Яковлевич.

При этом отец Децла не стал выносить сор из избы и обсуждать свою невестку.

Что касается самой Юлии, то сейчас она активно ведет свою страницу в Instagram и общается с подписчиками, при этом последние несколько месяцев она не публикует личные фотографии.