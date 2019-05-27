Любовь к роскоши: Бузова продолжает носить ювелирные украшения, подаренные ей Тарасовым

Журналисты проанализировали снимки певицы и выяснили, что Ольга продолжает носить кольцо, подаренное футболистом ей на день рождения, как и дорогостоящие часы.

Ольга Бузова четыре года прожила в браке с Дмитрием Тарасовым. В конце 2016 года супруги развелись. Теперь футболист строит отношения с моделью Анастасией Костенко, которая уже подарила ему ребенка. А звезда «Дома-2» сосредоточилась на карьере и зарабатывает миллионы не только как ведущая, но и как певица. Не так давно в прессу просочилась информация, что она купила уже пятую квартиру в Москве и потратила на апартаменты 60 миллионов рублей.

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Бузова может позволить себе жить роскошно, поэтому теперь и ее украшения становятся все дороже. Не так давно она похвасталась презентом от неизвестного воздыхателя. В коробочке красовались бриллиантовые браслеты-гвоздики от ювелирного дома Cartier. Одно такое украшение стоит около 6 миллионов рублей. К браслетам у артистки настоящая слабость. Еще будучи блондинкой она носила два браслета, напоминающих буддистские четки, бренда Shamballa Jewels.

Любит звезда и наручные часы. В коллекции девушки есть экземпляр дома Chanel черные часы J 12 Black на керамическом браслете, с бриллиантами, а также такие же, только белые, которые Оля сочетает с романтичными платьями с принтом. Журналисты выяснили, что Бузова до сих пор носит Rolex, который ей на 30-летие подарил Тарасов. Также иногда на ее пальчике можно увидеть колечко, преподнесенное ей на годовщину футболистом, пишет Telegram-канал «Только никому».

Однако певица может похвастаться и дорогостоящими обновками. Два года назад она приобрела часы швейцарской мануфактуры Audemars Piguet — Millenary. Впрочем, самым впечатляющим украшением являются часы дома Graff. Они называются Graff Classic Butterfly и украшены стилизованными бабочками из сапфиров Стоят такие часы более 10 миллионов рублей, подсчитал портал AllTame.ru.