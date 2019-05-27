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По стопам Волочковой: Анна Седокова почти села на шпагат

Певица сейчас на жесткой диете и при этом активно занялась спортом.

По стопам Волочковой: Анна Седокова почти села на шпагат
Анна Седокова. фото: globallookpress

Последний месяц для Анны Седоковой выдался непростым. Пока певица отдыхала с тремя детьми в Дубае, в Сети обсуждали фото, на котором был виден целлюлит звезды. Позже Седокова призналась подписчикам в Instagram, что набрала вес. Неделю назад она села на жесткую диету, чтобы привести себя в форму.

Одним интервальным питанием дело не ограничилось. Певица поспешила в спортзал, и не забыла показать подписчикам, что она работает над фигурой. Однако певице сложно сосредоточиться на одних тренировках, поскольку её голова забита бизнес-проектами и премьерой клипа «Санта-Барбара».

При этом в зале Анна постаралась показать себя во всей красе. Артистка продемонстрировала растяжку. Многие подписчики оценили «почти шпагат» певицы. Больше всего поклонником понравилось декольте на спортивном топе, которое выгодно подчеркивает формы Седоковой.

Звезда часто делится советами с подписчиками. Так, недавно певица призналась, что рассталась с первым мужем футболистом Валентином Белькевичем во многом из-за большой разницы в возрасте. Артистка призывала поклонниц избегать отношений, где один из партнёров старше другого на 10 лет.

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По стопам Волочковой: Анна Седокова почти села на шпагат
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