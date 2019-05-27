Компания NAVITEL представила в Москве свои технические новинки

23 мая в Москве прошла пресс-конференция NAVITEL®. Тема мероприятия – обновления линейки регистраторов, навигаторов, а также запуск новых продуктовых линеек: мультимедийные головные системы и автотовары. На пресс-конференции были представлены видеорегистраторы с современными процессорами и обновленной матрицей. Благодаря новому сенсору камеры, пользователям стала доступна функция Night Vision. Все это позволит получить качественную картинку, даже в условиях плохой видимости.

Некоторые модели навигаторов NAVITEL® также оснастил GPS-модулем: стали доступны функции GPS-информирование и цифровой спидометр. Автолюбитель теперь сможет следить за скоростью, не отвлекаясь от дороги, а также получать информацию о камерах контроля, опасных местах и различных сервисных службах.

Компания также взяла курс и на обновление линейки автонавигаторов. NAVITEL® решила осуществить переход с операционной системы Windows СE на операционную систему Linux. Помимо этого, навигаторы ждет обновление комплектации – магнитные крепления придут на смену обычным.

Также на пресс-конференции были представлены автомагнитолы, которые будут работать на базе операционной системы Android. С помощью встроенной мультимедийной системы пользователь может пользоваться качественной и подробной автонавигацией, слушать радио, воспроизводить музыку с различного рода носителей, подключить камеру заднего вида.

Что касается автотоваров, то NAVITEL® порадовал следующими новинками: автомобильным термоподстаканником, контролером питания и USB-адаптером.

Термоподстаканник предназначен для поддержания температуры напитка. Контролер питания позволяет оставить видеорегистратор подключенными к сети даже в отсутствие водителя: его установка поможет предотвратить разряд аккумулятора автомобиля. А благодаря USB-адаптеру с двумя портами и функцией быстрой зарядки появилась возможность подключить несколько устройств одновременно.

Вывод на рынок новых устройств предполагает качественно новый уровень комфорта и безопасности для каждого автомобилиста.

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