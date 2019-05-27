Обнаженка не в чести: Полину Гагарину раскритиковали за откровенное фото

Многие поклонники посчитали, что артистке лучше петь, чем раздеваться в Интернете.

В последнее время Полина Гагарина все чаще подвергается критике в Сети. Совсем недавно 32-летняя певица опубликовала в Instagram обложку своего нового альбома и подписчики обвинили ее в плагиате. Так, многие пользователи отметили, что фото невероятно напоминает обложку пластинки Наталии Орейро – Turmalina 2002 года.

В этот раз Гагарина стала объектом критики после того, как она опубликовала в Instagram откровенную фотографию, на которой она позирует фотографу топлес. Судя по всему, автором съемки стал ее муж – Дмитрий Исхаков.

В комментариях поклонники посчитали, что Полине с ее голосом незачем оголяться – она и без этого может привлечь к себе внимание публики.

«Есть муж, дети, голос! Зачем оголяться?», «Что-то всё больше и больше непристойных фотографий появляется у Полины. Ох как неприятно это видеть, Не надо раздеваться вам…», «Не катит! Гагарина и голое фото — никак!!! Петь это ваше, а все остальное бред!» – отметили подписчики.

Полина Гагарина пока никак не стала реагировать на выпады интернет-пользователей, критикующих ее за наготу в Instagram.