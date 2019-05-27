Фото в купальнике: возлюбленная Тимати открещивается от слухов о своей беременности

35-летний Тимати уже четыре года встречается с моделью Анастасией Решетовой. Некоторые поклонники до сих пор не простили артиста за то, что он расстался с матерью своего ребенка Аленой Шишковой. Напомним, что они прожили вместе несколько лет, но после появления на свет дочери Алисы пара распалась. Новая избранница рэпера спокойно относится к тому, что он общается с Шишковой. Она даже не появляется на праздниках его дочери, чтобы не создавать неловких ситуаций.

23-летняя Решетова занимается собственным бизнесом. Также доход ей приносят соцсети. В последнее время она все чаще стала публиковать фото с Тимати. Это сначала породило много слухов о том, что они якобы тайно сыграли свадьбу, а вскоре в Сети заговорили о беременности девушки. Пользователи заметили, что бюст у модели увеличился. Ко всему прочему, она стала скрывать фигуру под объемными нарядами.

А на днях подлила масла в огонь певица Ханна. На премии RU.TV она заявила, что скоро отдаст детскую коляску Анастасии. «Наша детская коляска сначала была у Нюши, потом у Вики Лопыревой, а теперь перейдет Насти Решетовой», — сказала она, как бы подтвердив слухи о беременности возлюбленной Тимати. Официальных заявлений ни от рэпера, ни от его девушки пока не поступало. Однако Решетова, которую выводят из себя подобные разговоры, в понедельник поделилась фото в купальнике.

В кадре модель лежит на белоснежном песке в черном с открытым животом и вырезами по бокам. Согнув ногу в колене, она прикрыла именно область живота. Поклонники восхитились ее фигурой. Другие начали поздравлять Анастасию с грядущим пополнением. Они догадались, что фото не новое, поэтому лишь убедились в том, что избранница Тимати ждет первенца. К слову, Алена Шишкова уверена, что ее дочка поладит с братиком или сестренкой, когда в семье рэпера произойдет пополнение.