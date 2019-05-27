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«У них был мимолетный роман»: Лидия Федосеева рассказала о браке Шукшина с Викторией Софроновой

Дочь знаменитого писателя родила от актера дочь, которую он первое время не признавал. Об этом актриса поделилась в программе «Судьба человека» на канале «Россия-1».

«У них был мимолетный роман»: Лидия Федосеева рассказала о браке Шукшина с Викторией Софроновой
Лидия Федосеева-Шукшина/globallookpress.com

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии речь зашла о любовных похождениях ее мужа Василия Шукшина. Дело в том, что до начала отношений с актрисой он недолгое время состоял в браке с Викторией Софроновой. Это дочь известного писателя Анатолия Софронова.

«У них был мимолетный роман. Они даже практически не жили вместе. Я прекрасно помню, как она родила от Шукшина дочь Катю и прислала ему телеграмму в Судак. Мы как раз снимались вместе в картине «Какое оно, море?», и у нас только начинался роман. Виктория говорила Шукшину в телеграмме, что будет рожать ребенка для себя. «Ну пусть рожает», — заявил тогда Шукшин.

Интересно, что спустя много лет, когда писатель уже был в браке с Лидией Федосеевой, снова пришло трогательное письмо от Виктории. Катя тогда уже пошла в школу. Виктория Софронова говорила, что у ребенка в графе «отец» стоит прочерк. «Он спросил у меня совета, как быть. В итоге было принято решение, что он даст ребёнку свою фамилию. Он очень не хотел, чтобы она была Софронова. Скажу, что в те годы нельзя было, как сейчас, сделать тест на ДНК и проверить, кто отец ребенка. Поэтому он так долго сомневался», — заявила Лидия Федосеева-Шукшина.

Также актриса поведала, что сама дважды приезжала в ЗАГС с Шукшиным. В первый раз она не захотела взять его фамилию. Он обиделся и уехал на машине домой. Через несколько месяцев она согласилась, но он уже был непреклонен. Сказал мне: «Оставайся Федосеевой». Через несколько лет я все-таки взяла его фамилию», — рассказала актриса.

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Василий ШукшинВиктория СофроноваЛидия Федосеева-ШукшинаПрограмма "Судьба человека"советские актёры
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«У них был мимолетный роман»: Лидия Федосеева рассказала о браке Шукшина с Викторией Софроновой
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