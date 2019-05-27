Семейные традиции: Елизавета Боярская назвала важные домашние праздники

В своем недавнем интервью 33-летняя Елизавета Боярская затронула тему семейных традиций. Вместе с мужем Максимом Матвеевым актриса воспитывает двоих сыновей — Андрея, мальчик появился на свет в 2012 году, и маленького Григория, который родился в декабре 2018 года. Малышу уже исполнилось пять месяцев.

По словам дочки Михаила Боярского, каждый Новый год они справляют вместе. К слову, так же поступает и Ляйсан Утяшева. Вместе с шоуменом Павлом Волей они отказываются от всех выгодных предложений в новогоднюю ночь, чтобы провести этот семейный праздник дома с детьми — Робертом и Софией.

Также Елизавета подметила, что дни рождения в их семье обычно принято отмечать в двенадцать часов ночи — накануне наступления праздничных суток. Все из-за плотного рабочего графика: спектаклей, различных мероприятий и встреч. Собраться всей семьей вечером удается нечасто, так как каждый живет по своему расписанию — так уж заведено в актерской среде. А все отсутствующие на празднике обязаны позвонить имениннику и поздравить хотя бы по телефону.

«Чтобы хотя бы на это мгновение мы все соединились и были вместе», — приводит журнал Hello! слова Елизаветы Боярской.

Напомним, что после вторых родов актриса поспешила вернуться на театральную сцену, не став засиживаться в декретном отпуске. На репетиции Елизавета брала с собой маленького Григория, который мирно спал в люльке, не мешая маме разучивать роль.