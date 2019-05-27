«Город-сказка»: Бузова и Боярская поздравляют Санкт-Петербург с днем рождения

Каждый год 27 мая Санкт-Петербург празднует День города. В этом году северной Венеции исполнилось 316 лет. Известные люди, родившиеся в городе на Неве, поздравляют его с праздником.

В числе поздравителей оказалась певица, телеведущая и светская львица Ольга Бузова.

«Родной Санкт-Петербург! С днём рождения, Великий город на Неве. Город-сказка! Люблю и буду любить всегда тебя особенной любовью», — написала Ольга в своем Instagram.

Присоединилась к ней и Елизавета Боярская. На своей странице актриса опубликовала видеозапись, где ее брат поздравляет жителей города, стоя возле здания Ленинградского вокзала. После этого он спел песню Земфиры «С днем рождения, мой любимый город».

Елизавета Боярская назвала брата романтиком и пожаловалась, что у нее нет хороших фотографий в городе, чтобы проиллюстрировать свое поздравление.

«Я сама сегодня в Москве, нет у меня величавой фотографии с Невского проспекта! А вот брат поздравил наш любимый город с Днём рождения))) Серега, ты неисправимый романтик, умница!!» — написала она.