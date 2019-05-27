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«Не могу жить без спагетти»: Светлана Бондарчук пооткровенничала о своем рационе питания

Ни для кого не секрет, что 50-летняя экс-модель тщательно следит за своей фигурой. И даже на отдыхе не забывает о ежедневных тренировках, но вот с едой позволяет себе послабления.

«Не могу жить без спагетти»: Светлана Бондарчук пооткровенничала о своем рационе питания
Светлана Бондарчук поделилась своим меню (Фото: Лариса Кудрявцева/"ЭГ")

В свои 50 лет Светлана Бондарчук старается придерживаться правильного питания. Светская львица даже на отдыхе не забывает о ежедневных тренировках. Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука увлекается йогой, как и олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. На личной страничке в Instagram Светлана уже делалась снимками в бикини и мини-шортиках, демонстрируя «плоды» применяемых практик.

Несколькими часами ранее Бондарчук рассказала своим подписчикам о тех продуктах и блюдах, которые присутствуют в ее рационе. Как и модель Ирина Шейк, которая не видит смысла изнурять себя голодовками и «питаться одной маковой росой», Светлана позволяет себе некоторые слабости, если речь идет о еде.

«Очень люблю ряженку, сливочное масло и сыр. Утром ем хлеб и жить не могу без обычных спагетти, безглютеновые мне не нравятся», — сетует модель.

Модель Светлана Бондарчук
Светлана Бондарчук позволяет себе по утрам есть хлеб (Фото: Instagram.com/a030aa)

К слову, ранее балерина Анастасия Волочкова показывала поклонникам содержимое своего холодильника. Знаменитость уже много лет не ест мучные изделия и отказалась от майонеза. Кроме того, вместо соли овощные салаты и легкие овощные супчики балерина приправляет острыми красными перцами. А вот ведущая программы «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева не скрывает, что не представляет, как можно жить без хлеба. Даже макароны возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова может есть с этим мучным изделием.

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Тэги:

звездные диетызвездный стильпитаниеСветлана БондарчукСергей Табунов
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«Не могу жить без спагетти»: Светлана Бондарчук пооткровенничала о своем рационе питания
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