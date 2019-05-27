Сын Марии Шукшиной готовится сыграть свадьбу с новой возлюбленной

80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина в конце ноября сочеталась узами брака с продюсером группы «На-На» Бари Алибасовым. Торжество проигнорировали ее дочери, а вот внук ее поддержал. Макар Касаткин появился в ресторане, где влюбленные отмечали бракосочетание. Он был не один, а с загадочной брюнеткой по имени Илона. Молодой человек выглядел счастливым рядом и весь вечер увлеченно беседовал со своей избранницей.

Напомним, что уже долгое время Макар находится в ссоре с бывшей возлюбленной Фрейей Зильбер, которая родила ему ребенка в прошлом году. С сыном Марком он почти не общается. Девушку не устраивает, что молодой человек платит ей всего семь тысяч рублей в качестве алиментов — такую сумму определил суд. Однако недавно Касаткин заявил, что хочет быть вписан в свидетельство о рождении малыша, поэтому обратился в органы опеки. Более того, он намерен забрать ребенка себе на воспитание. Пока Фрейя только пытается разобраться в ситуации. Она общается с близкими Макара, чтобы урегулировать конфликт, но ей не удается это сделать.

Тем временем сын Марии Шукшиной параллельно строит свою личную жизнь. Он уже хочет жениться на своей новой девушке. Об этом стало известно в передаче «Прямой эфир», где была показана запись разговора молодого человека с сестрой Анной в ресторане.

«Ну, короче, скоро свадьба. Мы вместе год. Ты знаешь, наоборот, мне кажется, так намного лучше, и то, что она старше, чем все эти шкуры, которые о себе возомнят ни пойми что. Ну, сейчас будем подавать заявление и будет уже веская причина для того, что типа молодым нужно жить вместе. Я все говорю: «Мама, мама, я не хочу на эту Таганку. Мне не нужна ни прописка, ничего вообще. Дай мне какое-то время просто пожить. Грубо говоря, на пару лет»»,- рассказал он своей сестре.

Анна же посоветовала ему сначала забрать себе ребенка у Фрейи. По ее мнению, только тогда их мама успокоится и позволит ему жить, где он пожелает.

После этого Макар признался, что не уверен, что его избранница поладит с его сыном от прошлых отношений и будет его любить. «С другой стороны — отец-одиночка. Смогу кадрить всех и вся», — неожиданно заявил парень. Он подозревает, что Фрейя употребляет запрещенные вещества, поэтому беспокоится о сыне. «Ну реально, она на чем-то плотно так системно сидит», — считает он. Молодой человек не стал скрывать, что у него нет отцовских чувств к наследнику, но он надеется, что они появятся со временем.