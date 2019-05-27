Молодая мама Савельева мечтает об отдыхе

35-летняя Саша Савельева в марте родила первенца, подарив супругу Кириллу Сафонову долгожданного сына. У актера есть уже взрослая дочь Анастасия. Девушка легко нашла общий язык с мачехой. Ведь разница в возрасте между ними не значительная — одиннадцать лет. Настя была рада обзавестись братиком. Несмотря на недавние роды, новоиспеченная мамочка смогла найти время на импровизированную фотосессию. Несколькими часами ранее солистка группы «Фабрика» опубликовала в Instagram свежий черно-белый кадр. На снимке девушка запечатлена с закрытыми глазами.
«Немного помечтать», — отметила в комментариях Саша Савельева.
Заботиться о сыне певице помогает супруг. Для исполнительницы эти роды стали первыми. Подруга девушки Сати Казанова в одном из твоих интервью заявила, что Саша скрыла свою беременность даже от нее. Обидевшаяся певица утверждает, что поступит точно также, когда будут ждать малыша.
«Уставшая мамочка», «Мамы спят везде и всегда. Я бы так назвала фото!!», «О чем можно мечтать?! Мне кажется, у вас итак все мечты сбылись!!», «Как быстро живот ушел», «А где вас малыш?! Спит в коляске рядом», «Чувственно, счастливая мамочка», — отметили верные почитатели под фото на личной страничке певицы.