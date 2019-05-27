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Молодая мама Савельева мечтает об отдыхе

Солистка группы «Фабрика» на протяжении всей беременности скрывала от поклонников и прессы свое интересное положение.

Молодая мама Савельева мечтает об отдыхе
Одна из поклонниц заметила, что у певицы сделан маникюр (Фото: Борис Кудрявов/"ЭГ")

35-летняя Саша Савельева в марте родила первенца, подарив супругу Кириллу Сафонову долгожданного сына. У актера есть уже взрослая дочь Анастасия. Девушка легко нашла общий язык с мачехой. Ведь разница в возрасте между ними не значительная — одиннадцать лет. Настя была рада обзавестись братиком. Несмотря на недавние роды, новоиспеченная мамочка смогла найти время на импровизированную фотосессию. Несколькими часами ранее солистка группы «Фабрика» опубликовала в Instagram свежий черно-белый кадр. На снимке девушка запечатлена с закрытыми глазами.

«Немного помечтать», — отметила в комментариях Саша Савельева.

Заботиться о сыне певице помогает супруг. Для исполнительницы эти роды стали первыми. Подруга девушки Сати Казанова в одном из твоих интервью заявила, что Саша скрыла свою беременность даже от нее. Обидевшаяся певица утверждает, что поступит точно также, когда будут ждать малыша.

Поклонники оценили снимок Саши Савельевой
Саша Савельева попозировала для черно-белого снимка (Фото: Instagram.com/sasha_savelieva)

«Уставшая мамочка», «Мамы спят везде и всегда. Я бы так назвала фото!!», «О чем можно мечтать?! Мне кажется, у вас итак все мечты сбылись!!», «Как быстро живот ушел», «А где вас малыш?! Спит в коляске рядом», «Чувственно, счастливая мамочка», — отметили верные почитатели под фото на личной страничке певицы.

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звездные детиКирилл СафоновСаша Савельева
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Молодая мама Савельева мечтает об отдыхе
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