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Дочь Любови Толкалиной хочет на год отложить поступление в вуз

По словам девушки, ей нужно время, чтобы определиться с будущей профессией.

Дочь Любови Толкалиной хочет на год отложить поступление в вуз
Мария Михалкова-Кончаловская. фото: instagram.com/welkomtomari/

Любовь Толкалина и Егор Кончаловский расстались в 2017 году, прожив в гражданском браке 20 лет. Теперь у режиссера новая семья. Вместе с супругой Марией он воспитывает сына Тимура. Со своей дочерью от прошлых отношений Марией Михалковой-Кончаловской мужчина тоже поддерживает связь. Девушке сейчас 17 лет. По мнению поклонников, она растет копией своей знаменитой мамы.

Совсем недавно девушка перестала скрывать своего возлюбленного. Им оказался парень по имени Никита. Он старше своей избранницы на 8 лет, окончил Финансовую академию в Москве и теперь является сооснователем и руководителем российского офиса компании ALMAMAT. По словам Марии, она долго не решалась познакомить его с родителями, но в итоге Любовь одобрила ее выбор, а отец признался, что очень ее любит дочку и не может оценить по достоинству ни одного мужчину, кого бы она ни выбрала.
Самой девушке скоро предстоит окончить школу.

Девушка не может определиться, куда хочет поступать. «У меня есть очень много идей. Я хочу и на искусствоведческий в МГУ, и в „Репинку“ на художника, во МХАТ на сценографию и много куда еще… На принятие решения нужно время», — поделилась она в недавнем интервью. Дочка Толкалиной и Кончаловского не понимает, как ученики школ могут сдавать ЕГЭ, так как обычно в 11 классе они еще не знают, какую профессию им выбрать. В итоге многие из них позже понимают, что сделали неправильный выбор и впустую потратили время.

«На Западе после окончания школы тебе дают год на раздумья. Это называется Gap year. За это время можно принять осознанное, правильное решение. Я, скорее всего, пойду по этому пути. И да, в нашей стране меня, скорее всего, не поймут. Но лучше я столкнусь с непониманием окружающих, чем потрачу 5 лет жизни на дело, которое не приносит мне радость», — пояснила Мария, пишет издание «СтарХит».

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Дочь Любови Толкалиной хочет на год отложить поступление в вуз
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