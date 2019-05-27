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Тодоренко отказалась от экстрима ради маленького сына

Ведущая программы «Пятница с Региной» вместе с Владом Топаловым воспитывают общего сына.

Тодоренко отказалась от экстрима ради маленького сына
Регина Тодоренко из путешественницы превратилась в заботливую маму (Фото: Борис Кудрявов/"ЭГ")

Вместе с супругом Владом Топаловым ведущая проекта «Пятница с Региной» воспитывает пятимесячного сына Михаила. В одном из интервью девушка призналась, что после родов не стала засиживаться в декретном отпуске и поспешила вернуться на съемочную площадку. Разумеется, муж Регины хотел, чтобы она больше времени проводила дома. Однако ограничивать свободу возлюбленной Топалов не стал. Да, и сама Тодоренко смогла найти компромисс. Так, некоторые выпуски шоу снимались в квартире Влада и Регины. Благодаря чему новоиспеченная мамочка в перерывах могла отвлекаться на новорожденного сынишку.

В своем микроблоге в комментариях под свежими снимками возлюбленная музыканта призналась, что с появлением сына ее жизнь стала другой. Раньше девушка просто не могла представить себя без экстрима. Однако теперь все это отошло на второй план.

«Прыгнуть с водопада? Пожалуйста! Съесть жука, которого только что жарили рядом с туалетом в Уганде? Легко! Но так было раньше, до того, как материнство внесло свои коррективы. И потихоньку из бесстрашной Регины-путешественницы я превратилась в слегка сумасшедшую и взволнованную мамашу», — сетует телеведущая.

Регина Тодоренко с мужем Владом Топаловым
Регина Тодоренко после родов смогла войти в привычный ритм, но оставлять сына на долго она не готова (Фото: Instagram.com/reginatodorenko)

Примечательно, что на протяжении всей беременности Регина Тодоренко вела активный образ жизни: занималась плаванием, снималась в рекламных компаниях, участвовала в съемках собственного проекта, посещала светские мероприятия, давала интервью и находила время на ведение личной странички в микроблоге.

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Влад Топаловзвездные детиРегина Тодоренко
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Тодоренко отказалась от экстрима ради маленького сына
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