Дочь Толкалиной и Кончаловского рассказала, как ее приняла новая семья отца

Любовь Толкалина долгое время жила в гражданском браке с Егором Кончаловским. Они растили дочку Марию, но это не спасло их отношения. В 2017 году влюбленные расстались. Несколько недель назад стало известно, что актриса крутит роман с телевизионным ведущим Джоном Уорреном, но позже эту информацию она опровергла. А вот Кончаловский уже женился на новой избраннице — юристе Марии, которая два года назад подарила ему сына Тимура.

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Обычно, когда родители перестают быть вместе, это сказывается на их наследниках. Дочери Толкалиной сейчас 17 лет и она дружит и с папой, и с мамой. Девушка заканчивает школу в этом году, но куда будет поступать, еще не решила. Ей нравится графическое искусство и, возможно, что Мария станет искусствоведом или художником. Не так давно она впервые показала своего возлюбленного Никиту. Он старше ее на 8 лет. В новом интервью дочка звездных родителей призналась, что долго не решалась познакомить парня с мамой и папой. В итоге Любовь одобрила ее выбор, а Вот Егор заметил, что не может объективно оценить ее избранника, ведь она его любимая дочка.

Сама она подружилась с новой семьей отца и даже стала крестной мамой сводного брата. «Тимур растет невероятно воспитанным, нежным, неконфликтным ребенком. Я иногда удивляюсь, где папа с Машей откопали это дитя, в какой волшебной, благословенной капусте», — отметила Мария. Дочка Кончаловского не стала скрывать, что ее отец обладает непростым характером, поэтому любой женщине с ним трудно ужиться, но его новой жене это сделать удалось.

«Машу, возлюбленную папы, я считаю, очень мудрой женщиной. Мой папа сложный человек и с ним трудно ужиться, а Маша умеет обходить конфликты. Она юрист и точно знает, что нужно сказать, как сгладить. Она разряжает какие-то напряженные ситуации», — рассказала девушка изданию «СтарХит».

По признанию Марии, сейчас она не может видеться с отцом так часто, как прежде. «Он не разделяет меня и свою новую семью», — подчеркнула при этом девушка.