«Мне не нравилось быть домохозяйкой»: Федосеева-Шукшина объяснила причины расставания с первым мужем

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала о своем первом муже, известном украинском актере Вячеславе Воронине. Брак просуществовал всего четыре года.

Их знакомство было достаточно забавным и произошло во время кинопроб в Киеве. Подруга попросила передать для Воронина записочку, в которой признавалась ему в любви. Однако актеру понравилась при первой же встрече сама Федосеева-Шукшина. «Он спросил, как меня зовут, а потом предложил погулять. Я, конечно, была дурочкой. Хотя он был красивый, элегантный, ухаживал за мной. Тогда была мода на таких молодых людей», — рассказала актриса.

Они начали встречаться. Вскоре у них родилась дочка Настя. Родители будущей актрисы были не в восторге от романа дочери. Шукшина и Воронин сыграли свадьбу, которую ее родители нарекли «собачьей». Долго этот союз не просуществовал. «Мы приехали в Киев, снимали комнату в коммунальной квартире. Но я хотела учиться дальше в театральном институте. Мне не нравилось быть домохозяйкой. Он меня никуда не отпускал», — сказала актриса.

Федосеева-Шукшина заметила, что Воронин пенял, будто она бросила ребенка и стала встречаться с Василием Шукшиным. Актриса подчеркнула, что это неправда. С легендарным актером и писателем она закрутила роман значительно позже, уже расставшись с Ворониным. «Я сказала первому мужу, что не поеду жить с ним в поганый Киев. Начались проблемы, недопонимания. Я не хочу вспоминать больше эти отношения. Они для меня очень болезненные», — заявила актриса.