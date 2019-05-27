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Красный день календаря: Шукшина в честь 52-летия опубликовала архивный снимок

На фото дочь Василия Шукшина запечатлена в алой шляпке и платье с декольте.

Красный день календаря: Шукшина в честь 52-летия опубликовала архивный снимок
Мария Шукшина отмечает 52-летие (Фото: Борис Кудрявов/"ЭГ")

27 мая актриса и телеведущая Мария Шукшина отмечает свой 52-й день рождения. В честь личного праздника наследница Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной опубликовала на личной страничке в Instagram архивное фото. В кадре именинница запечатлена в алом платье с декольте, широкополой шляпке в тон наряду. Образ актрисы дополнила алая помада. Снимок актрисы за четыре часа оценили около четырех тысяч человек.

«52 оттенка красного», — подписала архивный снимок телеведущая.

Напомним, что у актрисы четверо детей — 30-летняя Анна Трегубенко, 21-летний Макар Касаткин и близнецы: 13-летние Фома и Фока Вишняковы.

Ранее стало известно, что вдова Василия Шукшина — народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за музыкального продюсера Бари Алибасова. После торжества супруги отправились в Финляндию. Дело в том, что у актрисы есть недвижимость за границей. Эту квартиру она переписала на дочку Марии — Анну Трегубенко. Однако после того как внучка продала жилье бабушки в Санкт-Петербурге, Лидия Николаевна захотела вернуть себе оставшуюся собственность.

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Красный день календаря: Шукшина в честь 52-летия опубликовала архивный снимок
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