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Цымбалюк-Романовская после отмены концерта спела с поклонниками в караоке

Звезда отметила, что в кассы сдали всего семь билетов.

Цымбалюк-Романовская после отмены концерта спела с поклонниками в караоке
Виталина Цымбалюк-Романовская/globallookpress.com

Пианистка из Киева Виталина Цымбалюк-Романовская в Instagram заявила, что после отмены ее концерта в Доме кино зрители сдали всего семь билетов. «Значит артистов очень любят. В здании Дома кино на Васильевской, 13 есть прекрасное караоке, где мы с нашими гостями и зрителями провели замечательный вечер. Кто-то не учёл, что зритель идёт не «в зал», а «на артистов» — сказала пианистка.

В личной жизни у бывшей супруги актера Армена Джигарханяна все прекрасно. Она встречается с музыкантом Прохором Шаляпиным. А вот с карьерой у Виталины Цымбалюк-Романовской не все гладко.

В апреле был отменен ее концерт в храме Христа Спасителя. По этому поводу пианистка очень переживала. Позже она сказала, что обязательно устроит выступление для поклонников. Новый концерт в рамках программы «Люди с экрана» был назначен на 25 мая. Билеты, как она утверждает, охотно раскупались, но в дело вмешались обстоятельства.

В Доме кино заявили, что получили предписание «по устранению обязательных требований пожарной безопасности». В итоге концерт опять пришлось отменять. Виталина считает, что в этом деле не все чисто. Как она думает, у нее есть недоброжелатели, которые любыми способами стараются не дать ей реализовать свой богатый творческий потенциал.

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Виталина Цымбалюк-РомановскаяДом киноПрохор Шаляпин
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Цымбалюк-Романовская после отмены концерта спела с поклонниками в караоке
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