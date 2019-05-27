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Серена Уильмс тайно навестила сына Меган Маркл и принца Гарри

Малыш Арчи продолжает принимать гостей.

Серена Уильмс тайно навестила сына Меган Маркл и принца Гарри
Серена Уильямс Фото: Globallookpress.com

Сын принца Гарри и Меган Маркл, пожалуй, самый знаменитый младенец во всем мире. Неудивительно, что познакомиться с ним хотят не только поклонники, но и знаменитости.

На днях маленького Арчи навестила Серена Уильямс. Как сообщает The Daily Mail, теннисистка давняя подруга Меган, она присутствовала на ее свадьбе с принцем. На прошлой неделе спортсменка вместе с мужем Алексисом Оганяном и дочерью Олимпией тайно приехала во Фрогмор в коттедж августейшей пары.

Издание отмечает, что визит был очень непродолжительным ввиду того, что Уильямс торопилась на Открытый чемпионат Франции.

Стоит отметить, что Серена — одна из кандидаток на роль крестной матери младшего правнука королевы. Меган и Гарри пока не объявляли, на чьей кандидатуре они остановились и не выбрали дату крестин.

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Тэги:

Британская королевская семьяМеган Марклпринц ГарриСерена Уильямс
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Серена Уильмс тайно навестила сына Меган Маркл и принца Гарри
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