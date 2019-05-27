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Британские журналисты назвали имена основных претендентов в крестные сына Меган и Гарри

В их числе и Кейт Миддлтон с принцем Уильямом.

Британские журналисты назвали имена основных претендентов в крестные сына Меган и Гарри
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

Меган Маркл родила сына Арчи Харрисона Маунтбэттена Виндзора всего три недели назад. Малыш стал первым представителем британской королевской семьи афроамериканского происхождения. В последнее время некоторые особенно близкие друзья бывшей актрисы приезжали в Великобританию, чтобы поздравить молодых родителей и посмотреть на первенца Меган и Гарри. Это дало возможность местным журналистам порассуждать о том, кто мог бы стать крестными малыша Арчи.

Наиболее вероятная кандидатура на роль крестной матери — лучшая подруга Меган, канадский стилист Джессика Малруни. Другими претендентками могут стать модельер Миша Ноноо, телеведущая Гейл Кинг и Элеонора Феллоуз, сестра принцессы Дианы и тетя принца Гарри, пишет Еxpress.co.

Маркус Андерсон, 42-летний креативный директор Soho House, которого называют «вторым по значимости человеком в жизни Меган», входит в число мужчин, который может стать крестным отцом Арчи. А вот со стороны Гарри главный претендент на роль крестного — Чарли ван Штаубензи, близкий друг Уильяма и Гарри, учившийся с ними в школе Лудгроув. Чарли, кстати, был помощником на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Герцога и герцогиню Кембриджских также называются одними из главных претендентов в крестные, наряду с Джорджем и Амаль Клуни, которые присутствовали на свадьбе 2018 года.

Напомним, почти сразу после того, как стало известно о появлении на свет сына Меган и Гарри, вопрос о возможной роли крестного задавали Джорджу Клуни. Голливудский актер категорически отверг эту возможность.

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Британские журналисты назвали имена основных претендентов в крестные сына Меган и Гарри
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