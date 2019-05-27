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«Они ждут неудачи, чтобы оскорбить»: Овечкин вслед за Шубской раскритиковал болельщиков

Хоккеист заявил, что некоторых фанатов просто не надо слушать.

«Они ждут неудачи, чтобы оскорбить»: Овечкин вслед за Шубской раскритиковал болельщиков
Александр Овечкин/globallookpress.com

Хоккеист Александр Овечкин, который в составе сборной России на чемпионате мире по хоккею выиграл бронзовые медали, подверг критике российских болельщиков. Многие фанаты в последние дни говорили, что не нужно приглашать в сборную звезд из НХЛ. Якобы они приезжают в национальную команду выжатые, как лимоны и толку от них мало.

Овечкин нелестно высказался о фанатах/globallookpress.com

«Что говорить людям, которые никогда не играли в хоккей. Это не болельщики. Они ждут неудачи, чтобы оскорбить. Сказать, какой Овечкин или кто-то еще», — заявил хоккеист. Он добавил, что все игроки приезжают в национальную команду и полностью отдают все силы. Они бьются за родную страну. Как считает обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона», не надо слушать некоторых фанатов и обращать внимания на их слова.

Хоккеист также заметил, что сборная России на этом чемпионате мира сделала все, что могла. Как думает Овечкин, лучше выиграть в матче за бронзу, чем проиграть в финале. Домой, по его словам, игроки возвращаются с высоко поднятой головой, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отметим, что ранее супруга Александра Овечкина Анастасия Шубская раскритиковала российских фанатов. Она сказала, что они в отличие от болельщиков других стран готовы смешать своих игроков с грязью при первой же неудачи. После этого дочери актрисы Веры Глаголевой напомнили, что легко рассуждать о патриотизме, живя в США.

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Александр ОвечкинАнастасия Шубскаякритика болельщиков
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«Они ждут неудачи, чтобы оскорбить»: Овечкин вслед за Шубской раскритиковал болельщиков
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