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83-летний Валентин Гафт в инвалидной коляске появился на съемках программы «Судьба человека»

Актер приехал поддержать свою подругу Светлану Немоляеву.

83-летний Валентин Гафт в инвалидной коляске появился на съемках программы «Судьба человека»
Валентин Гафт/globallookpress.com

Популярный актер Валентин Гафт, которому уже 83 года, появился в инвалидной коляске на съемках программы «Судьба человека», которая идет на канале «Россия-1». Он приехал, чтобы поддержать свою близкую подругу актрису Светлану Немоляеву. Об этом сообщила сама звезда. Именно Гафт был ее партнером по съемочной площадке в знаменитой советской картине «Гараж». Там популярный актер сыграл председателя правления кооператива Сидорина. После этого Гафт и Немоляева стали не разлей вода.

Немоляева была потрясена приходу Гафта/globallookpress.com

По словам актрисы, она была просто поражена, когда увидела в студии «Судьбы человека» Валентина Гафта. Она прекрасно знает, что актер серьезно болен. Однако он нашел в себе силы и приехал на передачу. Как сказала Немоляева, для Гафта было невыносимо сложно появиться в таком виде на публике, но он смог перебороть себя, что, конечно, заслуживает уважения.

Как сказала актриса, своим поступком Гафт довел ее до слез. Она не смогла сдержать эмоций прямо в студии. На фестивале «Герой и время» в Железноводске, куда Немоляева приехала со своей внучкой Полиной Лазаревой актриса заявила, что мечтает, чтобы у девушки были такие же верные друзья, как у нее, сообщает портал Dni.ru.

Отметим, что в студии Валентин Гафт вспоминал роли в кинофильмах, в которых играл в молодости. Зрители в зале были в полном восторге и очень часто аплодировали легендарному актеру.

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Валентин ГафтПрограмма "Судьба человека"Светлана Немоляева
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83-летний Валентин Гафт в инвалидной коляске появился на съемках программы «Судьба человека»
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